الكرواتي دوره لا يقتصر على منتصف الملعب فقط

لا يلعب الكرواتي لوكا مودريتش أدوارًا هامة بلمساته الرائعة على أرضية الميدان فحسب، بل إن له أدوارًا أخرى في تشكيلة ريال مدريد، فهو يساعد تيبو كورتوا على التصدي مثلًا!.

فعندما كان ريال مدريد متقدمًا بهدفين على سلتيك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، احتسبت ركلة جزاء لصالح الفريق الاسكتلندي انبرى لها لاعب الفريق يوسيب يورانوفيتش، الكرواتي وزميل مودريتش في المنتخب.

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وبوقوفه خلف يورانوفيتش، تمكن موريتش من الإشارة بيده إلى الزاوية التي سيصوب فيها يورانوفيتش ركلة الجزاء من واقع خبرته باختيار زميله في المنتخب الوطني.

اللافت أن يورانوفيتش صوب الكرة في الزاوية نفسها ونجح كورتوا في التصدي لها بناء على إشارة مودريتش التي كانت هامة للغاية.

تضييع تلك الركلة كان له دور في حسم اللقاء، لأن ريال مدريد تمكن من دخول الشوط الثاني بشباك نظيفة لينهي مباراته بخمسة أهداف مقابل هدف ويضمن الصعود في صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا.