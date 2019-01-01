مودريتش يرشح محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية

لوكا مودريتش نجم وسط ملعب فريق ريال مدريد يرشح المصري محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية.

رشح النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ملعب ريال مدريد نظيره المصري محمد صلاح ضمن خياراته لجائزة الكرة الذهبية.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "سبورت" أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن صلاح يستحق التواجد في قائمة قصيرة من النجوم الذين يستحقون الحصول على الجائزة.

وقال مودريتش ردًا على ترشيحاته لمن سيحصل على الجائزة: "الأمر صعب للغاية، دعونا نرى ما الذي سيحدث في الأيام المقبلة".

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وأضاف: "بالنسبة لي هناك أربعة أسماء لديهم فرصة كبيرة للفوز بها هم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفيرجل فان دايك ومحمد صلاح، أتمنى لهم التوفيق".

ويعد صلاح ضمن قائمة من ٣٠ لاعبًا حول العالم مرشحين للحصول على الجائزة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" بشكل منفصل بعدما أنهت شراكتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الإعلان عن الفائز بالجائزة سيتم في حفل سيقام في الثاني من شهر ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.