مودريتش: على بيل تقرير مصيره وأدين بالكثير لمورينيو

رونالدو لاعب عظيم أيضًا..

طالب لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، زميله جاريث بيل، بأن يُقرر ما يريد في مستقبله الكروي بالفترة المقبلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الويلزي يمتلك كل الإمكانات التي تؤهله ليصبح لاعبًا مهمًا.

وخرج بيل من حسابات مدربه زين الدين زيدان في الموسم الماضي ولكنه يرفض مغادرة الريال بسبب الراتب الضخم الذي يتقاضاه حتى ولو جلس بديلًا طيلة الوقت.

الأيام الأخيرة شهدت تحركًا جديدًا في القضية بتأكيد الصحف أن التخلص من بيل بات أولوية لإدارة فلورنتينو بيريز، وأنه في سبيل تحقيق هذه الغاية قد يدفع النادي نصف راتبه العامين المتبقيين ويبيعه إلى أي نادٍ مهتم.

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مودريتش بدوره تحدث عن قضية بيل في حوار مع صحيفة تايمز الإنجليزية وقال "لعبنا معًا لمدة 12 عامًا تقريبًا والوضع الحالي صعب عليه وعلى النادي، يحتاج بيل ليعرف ماذا يريد أن يفعل".

"إنه رجل بالغ وعليه أن يقرر ما هو الأفضل له، هل أنت سعيد هنا أم تريد تجربة شيء آخر؟ بالنسبة لي لا يزال بيل لاعبًا رائعًا ولا يزال يمتلك الكثير ليقدمه في عالم كرة القدم".

وتابع "يعتمد الأمر عليه فقط، يعتمد الأمر إذا ما كان جائعًا حقًا ويريد المضيّ قدمًا وأعتقد أنه كذلك. مهما حدث، سواء انتهى أمره هنا أو استمر، فلا يزال بمقدوره أن يكون لاعبًا مهمًا".

أما عن لعب الجولف مع بيل، فقال "مرة واحدة (يضحك)، كنّا في الولايات المتحدة منذ ثلاثة أعوام في معسكر الإعداد وكان لدينا وقت فراغ بعد الظهر، قال لي هيا ولكنني رفضت في البداية".

"ذهبت إليه بعدما أقنعني وقال لي هيا سأريك، كان الأمر سيئًا حقًا، لن يحدث مرة أخرى، ربما علمني جاريث اللعبة بصورة خاطئة وكان ذلك سبب أنني استسلمت، كان مدرسًا سيئًا (يضحك)".

كما أخذ مودريتش في الإشادة بالمدرب الذي جلبه إلى ريال مدريد، جوزيه مورينيو، معتبرًا أنه يدين له بالكثير وأن من حسن حظ فريقه السابق توتنهام أنه موجود على رأس قيادته الفنية.

الكرواتي في هذا الصدد قال "لديه مودة خاصة له ولكل شيء كان يعنيه لي. بذل توتنهام جهدًا لتعيينه لأنه أثبت كثيرًا أنه مدرب فائز، إنه لأمر رائع أن يحضر توتنهام أشخاص مثله".

"إنه يربح في كل مكان، عندما يقول الناس أنه لم ينجح في مانشستر يونايتد يمكنك الرد بأنه فاز بالدوري الأوروبي وجلب ألقاب أخرى بسبب جودته".

"ينقل طاقته دومًا إلى اللاعبين بطريقة صحيحة، إذا كان عليّ قول شيئًا يفعله بصورة مختلفة عن الآخرين فهو كيفية استعداده للمباريات، فهذا أمر لا يصدق، هو يمنحك كل ما تحتاج لمعرفته عن الخصوم وكيف تستغل نقاط ضعفهم وتؤذيهم".

وأخيرًا، تحدث مودريتش عن زميله السابق كريستيانو رونالدو بقوله "اللعب معه كان مذهلًا، قضينا سبع سنوات رائعة هنا معًا وفزنا بالعديد من الأشياء مع الفريق، ربما عندما لا تكن في أفضل أحوالك يمكنه أن يحل لك الأزمة بمهارته وجودته".

وأتم "بدون كريستيانو نحتاج إلى التكيف بصورة أفضل كفريق واحد، لكن عندما لا تسير الأمور على ما يرام فأنت تحتاج لشخص يمنحك لمسة سحرية وكان هو يفعل ذلك طوال الوقت".

يذكر أن رونالدو غادر ريال مدريد في صيف 2018 متجهًا إلى يوفنتوس في صفقة ضخمة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو، وفي نفس العام حقق مودريتش الكرة الذهبية على حسابه هو وليونيل ميسي.