النجم الكرواتي لا يريد التفكير في المستقبل

كشف لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد عن موقفه من اعتزال كرة القدم، وسط الغموض المُحيط بمستقبله الكروي بعد انتهاء هذا الموسم.

مودريتش وافق على تجديد عقده مع ريال خلال الصيف الحالي، ليبقى بصفوف الفريق حتى يونيو 2025، بعدما اضطر لقبول دور أقل مع المدرب كارلو أنشيلوتي، في ظل وجود عناصر أصغر سنًا، مثل جود بيلينجهام وفيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا.

وبعد احتفاله بعيد ميلاده التاسع والثلاثين بتسجيله هدفًا مع كرواتيا في الفوز 1/0 على بولندا في دوري الأمم الأوروبية، تحدث مودريتش للصحفيين عن موقفه من السير على خطى زميله السابق توني كروس باعتزال اللعبة بشكل نهائي.

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وقال النجم المخضرم:"معي لا أحد يعرف ما سيحدث، علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، لا يمكنني التفكير في المستقبل، عندما لا أشعر بالحماس الكافي في داخلي سأعتزل".

وأضاف:"أنا الشخص الوحيد الذي يمكنه اتخاذ القرار النهائي، في الوقت الحالي أنا سعيد بالاستمرار هنا لمساعدة الفريق على تحقيق انتصارات جديدة، في عمري من الصعب التنبؤ بالأشياء، لكني لن أحتاج إلى أحد ليخبرني موعد إنهاء مسيرتي".

وواصل حديثه:"أنا سعيد بالتسجيل من ركلة حرة بعد فترة طويلة من إحراز هذا النوع من الأهداف، وفخور أيضًا بوصولي إلى 180 مباراة مع المنتخب الوطني، لم أحلم قط بالوصول إلى هذا المستوى، لذلك أنا في غاية السعادة".

يذكر أن مودريتش يستعد الآن للعودة إلى ريال مدريد مرة أخرى بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يلعب الفريق أمام ريال سوسييداد يوم السبت القادم، في الجولة الخامسة من عمر الدوري الإسباني.