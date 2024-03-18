مودريتش: الكل يسير خلف ريال مدريد بخطوة!

النجم الكرواتي يتحدث عن ناديه.

أكد لوكا مودريتش نجم ريال مدريد أنه لا يعرف موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف ريال مدريد.

وقال مودريتش في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو"، خلال حفل حضره بأبو ظبي عندما تم سؤاله حول مستقبله في صفوف الملكي مع قرب نهاية عقده رفقة ريال مدريد: "لا أعرف".

وأضاف عن قرعة دوري أبطال أوروبا: "هناك علاقة خاصة بيننا وبين تلك البطولة، لهذا نحن الأكثر تتويجًا بها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل: "لا يوجد أي فريق أكبر من ريال مدريد نحن هناك في القمة، وبقية الفرق خلفنا بخطوة".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن عقد مودريتش في صفوف ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وارتبط بالانتقال إلى صفوف الدوري الأمريكي أو السعودي.