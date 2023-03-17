موجهًا رسالة لريال مدريد .. مورينيو يُهاجم "دخلاء" دوري أبطال أوروبا

رسالة مؤثرة إلى ناديه السابق

شدد جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي، على غضبه تجاه نظام تأهل الفرق في مراحل خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.

المدرب البرتغالي قاد روما إلى دور الثمانية من المسابقة بعد عبور ريال سوسييداد، ولكنه قد يقع في منافسة شرسة أمام يوفنتوس الذي يلعب في البطولة بسبب احتلاله المركز الثالث بمجموعته في دوري أبطال أوروبا.

مورينيو سبق أن أطلق لقب "أسماك القرش الفاشلة" على الفرق التي ذهبت للدوري الأوروبي بعد فشلها في التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، والآن خرج للاعتراض على هذا النظام من الأساس.

وقال البرتغالي في تصريحات لشبكة "سكاي" الإيطالية:"أنا لا أهتم بالقرعة، هناك بعض الفرق التي لا يجب أن تتواجد هنا، من يخرج من دوري أبطال أوروبا عليه العودة إلى الوطن".

وأضاف:"الدوري الأوروبي مخصص لأولئك الذين لعبوا البطولة من البداية، لاتسيو لن يشارك في بطولة ثالثة الآن، أليس كذلك؟".

وأما عن ناديه السابق ريال مدريد:"ريال لديه مكانة خاصة في قلبي، ومدربهم من الأصدقاء المقربين لي، ريال مدريد فريق عظيم وأنشيلوتي مدرب عظيم أيضًا".

وجاءت تصريحات مورينيو بعد تعادل روما مع ريال سوسييداد 0/0 في إياب دور الـ16، ليؤكد تفوقه على الفريق الإسباني بعد الفوز في الذهاب بهدفين نظيفين.