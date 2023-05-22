موجهًا حديثه للفيفا .. ريال مدريد يرد على الجميع ويهاجم التحكيم بضراوة!

علي رفعت
Florentino PerezGetty Images
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فلورنتينو بيريز لا يتراجع.

نشر نادي ريال مدريد بيانًا جديدًا من أجل الأزمة الأخيرة الخاصة بالهجوم العنصري على لاعبه فينيسيوس جونيور في مباراته ضد فالنسيا بالدوري الإسباني.

البيان كانت فحواه هي مواصلة النادي الملكي لمكافحته للعنصرية ومطالبته بالقضاء عليها بشكل كامل في المجتمع وقدم شكره لكل من تقدم بالدعم للاعبه فينيسيوس جونيور.

وكتب النادي في البيان: "ما حدث لدينا ونقلته وسائل الإعلام العالمية دليل على المشكلة الخطيرة التي تعاني منها كرة القدم الإسبانية".

وأضاف مهاجمًا حكم اللقاء: "كان سلبيًا وتهرب من اتخاذ قرارات عادلة وطرد لاعبنا ولم يتصرف بحسب البروتوكولات".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تعرض للخسارة بهدف نظيف ضد فالنسيا الذي كان يصارع على الهبوط لكن موقف الخفافيش تحسن كثيرًا عقب تلك النتيجة.

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