موتا: تدوير اللاعبين لا يعني لي شيئاً ولن نقلق من يوفنتوس

المدير الفني لجنوى يبدو واثقاً قبل مواجهة يوفنتوس مساء غد

أكد تياجو موتا المدير الفني لنادى جنوى الإيطالي، أن تدوير اللاعبين لا يعني له شيئاً، مشدداً على أنه لن يقلق من يوفنتوس بل سيفكر في فريقه وتحسينه.

ويستعد جنوى لمواجهة يوفنتوس مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الحادية عشر، في ثاني مباريات موتا مع فريقه.

وقال موتا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "يجب ألا نفكر في فوزنا على بريشيا، المباراة أصبحت الآن جزء من الماضي".

وواصل: "نحن سنلعب امام فريقاً قوياً جداً يجب علينا الحفاظ على طريقة لعبنا وأسلوبنا، كما حدث أمام بريشيا".

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وتابع: "يوفنتوس فريق قوي للغاية، حققوا الدوري ثمان مرات على التوالي، ولكن بدلاً من القلق منهم يجب أن نركز على فريقنا".

وحول فريقه قال: "سأعلن عن تشكيلة الفريق في الغد، ولكن تدوير اللاعبين لا يعني الكثير بالنسبة لي أنا أختار أفضل الأسماء بغض النظر عن الخصم".

جدير بالذكر أن جنوى يحتل المركز السابع عشر برصيد ثمان نقاط، وبفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الثالث عشر.