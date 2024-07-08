"موافق ولكن!" .. شروط أنمار الحائلي للعودة إلى رئاسة الاتحاد مجددًا

جديد أزمة "رئاسة" نادي الاتحاد..

بعد المفاجأة المدوية التي فجّرها لؤي ناظر، بـ"الاستقالة" من رئاسة مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"؛ لا تزال التساؤلات تُطرح بشأن مستقبل هذا الكيان الكبير.

ناظر تقدم باستقالته من منصبه، بعد أيام قليلة للغاية من "تزكيته"، وذلك بسبب خلافات بشأن الصفقات الجديدة؛ مع موافقة من وزارة الرياضة السعودية، التي عيّنت لؤي مشعبي رئيسًا للنادي - بشكل مؤقت -؛ لحين انعقاد جمعية عمومية جديدة.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي محمد الشيخي، مساء اليوم الإثنين، موافقة أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد الأسبق، على العودة إلى المنصب مجددًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الشيخي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "مصادر عليمة تؤكد أن الحائلي لا يُمانع في العودة لرئاسة النادي؛ لكنه لن يُبادر لترشيح نفسه".

وكشف الإعلامي الرياضي عن أن الحائلي لن يرشح نفسه؛ إلا إذا طلبت منه إدارة شركة الاتحاد ذلك، ووفق شروط يضعها ويتم الاتفاق عليها رسميًا، بشأن الصلاحيات التي تخوله بإدارة شؤون الفريق.

وكانت بعض المصادر قد نفت في الساعات القليلة الماضية؛ وجود نية من رئيس الاتحاد الأسبق، للترشح لهذا المنصب مجددًا، بعد استقالة لؤي ناظر.

جدير بالذكر أن أنمار الحائلي أعلن الرحيل عن نادي الاتحاد، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، مع عدم الترشح في الانتخابات التي عقدت منذ أسابيع قليلة؛ وذلك بعد تعرضه لهجومٍ جماهيري عنيف، بسبب انهيار نتائج الفريق الأول لكرة القدم.