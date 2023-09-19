رغم موافقتها على علاقات نيمار .. صديقته تعلق على الفيديو المشين لأول مرة!

أول تعليق من صديقة نيمار على الفيديو المشين

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أثارت برونا بيانكاردي، صديقة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم نادي الهلال السعودي، الجدل في الشارع الرياضي بـ"أول تعليق"؛ بعد انتشار فيديوهات مشينة منسوبة إلى اللاعب.

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صحفي برازيلي نشر خلال اليومين الماضيين، مقاطع فيديو مشينة؛ تزعم أن نيمار قام بقضاء ليلة كاملة في أحد ملاهي مدينة برشلونة الإسبانية، مع فتاتين، قبل 3 أشهر من الآن.

وبعد انتشار هذه المقاطع.. نشرت برونا "ستوري" عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، كتبت فيه: "أنا على علم بما حدث.. أشعر بالصدمة مرة أخرى".

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وأكدت صديقة نيمار، على أنها حاولت خلال الفترة الأخيرة، التركيز على حملها، واهتمامها بـ"الجنين"، مشددة على أن هذا هو الشيء الوحيد الذي ستفكر فيه، في الوقت الحالي.

برونا بيانكاردي التي عقدت خطوبتها مع نيمار مؤخرًا، كانت قد قامت بإلغاء متابعة حساب نادي الهلال عبر "إنستجرام"، في الساعات القليلة الماضية، مع أنباء عن انفصالها المحتمل عن اللاعب.

bruna biancardi instagram

جدير بالذكر أن صديقة نيمار، كانت قد أعلنت في وقتٍ سابق، تقبلها خيانة اللاعب لها؛ ولكنها وضعت له بعض الشروط؛ منها عدم تقبيل النساء من "الفم"، والابتعاد عن الفتيات التي يقدمن "خدمات جنسية واجتماعية"، مقابل أجر معين.





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