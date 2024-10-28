"أعطى موافقته قبل تلك المباراة" .. كواليس مفاوضات النصر ومدة عقد كريستيانو رونالدو الجديد!

تفاصيل جديدة في مفاوضات النصر مع رونالدو..

لا يزال ملف تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمثابة "أولوية" لإدارة نادي النصر، في ظل انتهاء عقده في الصيف المُقبل، ما يجعله قريبًا من دخول الفترة الحرة، خلال الفترة الشتوية، والتي تمنحه حق التوقيع لأي نادٍ آخر، دون العودة للإدارة النصراوية.

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وذكر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، عبر برنامج "برا 18"، أن مجلس شركة النصر، تقدم قبل شهر، بعرض لتجديد عقد كريستيانو رونالدو، لمدة موسم إضافي واحد، حتى صيف 2026، إلا أن القائد البرتغالي لم يرد على العرض المُقدم حتى اللحظة، وأبلغهم بأنه بحاجة لمزيد من الوقت، من أجل تحديد موقفه من القدرة على الاستمرار في اللعب، سواءً للنصر أو على الصعيد الدولي.

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في المقابل، ذكر الناقد الرياضي علي المرشود، أن رونالدو - وفق معلوماته - أعطى الموافقة لتجديد عقده مع النصر، وعلى الأرجح قبل مباراة الريان القطري في دوري النخبة الآسيوية، وسيتم الإعلان عن هذا الأمر خلال الأيام المُقبلة، مضيفًا أن كريستيانو أمر مهم جدًا بالنسبة للنصراويين، وقد لا يكون مستواه مثل بدايته مع الأصفر، ولكن قد يعود الأمر لانخفاض مستوى الفريق بشكل عام.

وردًا على أنباء اقترابه من الهلال، بعد انتهاء عقده، قال المرشود إن رونالدو لن يلعب في السعودية إلا مع النصر، معربًا عن تمنياته بضم صفقات شتوية، تخدم كريستيانو في الفريق، خاصة وأن النصر يعاني من ضعف في بعض المراكز ويحتاج لدخول الميركاتو الشتوي بقوة.

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وانتقل كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، ونجح البرتغالي في إحراز 73 هدفًا بقميص الأصفر، كما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، فضلًا عن فوزه بلقب هداف دوري روشن السعودي، خلال الموسم الماضي، برصيد 35 هدفًا.