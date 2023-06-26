رغم موافقة اللاعب .. صفقة تعاقد الأهلي مع روبيرتو فيرمينو متوقفة على هذا الأمر!

أحمد فرهود
Roberto Firmino Liverpool 2022-23Getty Images
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خطوة وحيدة قبل إتمام النادي الأهلي صفقة روبيرتو فيرمينو

وضع مسؤولو النادي الأهلي، شرطًا وحيدًا؛ لإتمام صفقة المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

فيرمينو البالغ من العمر 31 سنة، أعلن الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ وذلك بعد 8 سنواتٍ كاملة مع الفريق الأول لكرة القدم.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عن أن الإدارة الأهلاوية، طلبت تقريرًا مفصلًا عن حالة المهاجم البرازيلي "البدنية"، قبل خضوعه للفحص الطبي؛ وذلك بعد الاتفاق الكامل مع اللاعب.

وأشار سعيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن روبيرتو فيرمينو، من المقرر أن يجري الكشف الطبي، خلال الـ72 ساعة القادمة، إذا صارت كل الأمور كما يجب.

جدير بالذكر أن فيرمينو، سجل 111 هدفًا وصنع 79 آخرين، خلال 362 مباراة رسمية مع نادي ليفربول، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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