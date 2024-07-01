رغم موافقة اللاعب والاتحاد .. سر عدم انتقال عبدالرزاق حمدالله إلى التعاون حتى الآن!

أمر قد يفسد الصفقة..

حسب التقارير الأخيرة.. توصل مجلس إدارة نادي التعاون السعودي، لـ"اتفاق نهائي" مع النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم عملاق جدة الاتحاد؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.

وعلى الرغم من هذه التقارير المنتشرة بقوة، خلال الساعات القليلة الماضية؛ إلا أن مجلس إدارة نادي التعاون لم يعلن عن صفقة حمدالله - حتى الآن -؛ وسط مخاوف جماهيرية، من ضياعها.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "عكاظ"، عن سر عدم إعلان "سكري القصيم" عن صفقة المهاجم المغربي؛ على الرغم من موافقة الاتحاد والاتفاق بين جميع الأطراف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أوضحت مساء اليوم الإثنين، أن إدارة التعاون لا تزال تنتظر موافقة لجنة "الاستدامة المالية"؛ من أجل حسم الصفقة والإعلان عنها بشكل رسمي.

وحال لم توافق لجنة "الاستدامة المالية" على الصفقة؛ فإن اتفاق عبدالرزاق حمدالله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، سيصبح لاغيًا.

جدير بالذكر أن حمدالله "33 سنة"، يلعب في صفوف الاتحاد منذ يناير 2022، عندما انضم إليه قادمًا من نادي النصر السعودي؛ حيث سجل 67 هدفًا وصنع 8 آخرين بقميص العميد، خلال 84 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.