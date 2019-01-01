ترتيب مجموعات وجدول مباريات خليجي 24 والقنوات الناقلة
عمر خليل
أُقيمت مساء يوم 14 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 17 ربيع الأول هجريًا، قرعة منافسات بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين، في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لاستئناف البطولة في الفترة بين 24 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر المقبل.
الكثير من اللغط كان مصاحبًا للبطولة في الآونة الأخيرة، حيث كانت من المفترض أن تقام بنظام الدوري بعدما انسحبت الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين من المشاركة فيها.
ولكن مساء الأربعاء، أعلن الاتحاد البحريني ثم الإماراتي ثم السعودي عن مشاركتهم في مراسم البطولة وتراجعهم عن القرار السابق في أعقاب تلقيهم دعوة جديدة من اتحاد الخليج العربي من أجل المشاركة.
بطولة الخليج أو كما تُلقب بـ" خليجي " لها تاريخ حافل ودائمًا ما كانت مكانًا للإثارة والمتعة لكل عشاق كرة القدم في العالم العربي وليس فقط في منطقة الخليج العربي، ويتوقع أن تتواصل الإشارة في هذه النسخة خصوصًا مع التقدم الهائل التي تعيشه أغلب المنتخبات العربية.
منتخب عمان هو حامل لقب البطولة والتي حققها في النسخة الماضية على حساب منتخب الإمارات بعد الفوز عليه في النهائي 5-4 بركلات الترجيح، في البطولة التي أُقيمت على الأراضي الكويتية.
العراق يتصدر ترتيب مجموعته آسيويًا بعد الفوز على إيران
جدول ترتيب مجموعات كأس الخليج:
كانت افتتاحية خليجي 24 بمواجهة قوية بين العراق وقطر كانت مثيرة جدًا، حيث تقدم المنتخب القطري بهدفٍ ألغاه الحكم فرده أسود الرافدين بهدفين، فانتفض العنابي وسجل هدف وكاد أن يتعادل لكن اللقاء انتهى بخسارة أصحاب الأرض بهدفين لهدف.
واجه المنتخب الإماراتي وصيف النسخة الماضية اليمن في المباراة الثانية لليوم الأول من كأس الخليج 24 ، ونجح في الفوز بثلاثيةٍ نظيفة وضعته في صدارة المجموعة الأولى.
تعادل المنتخب العماني مع نظيره البحريني في اليوم الثاني من كأس الخليج سلبيًا بدون أهداف، وفي قمة الجولة الأولى بين السعودية والكويت، أغرق الموج الأزرق صقور المملكة بثلاثة أهدافٍ لهدف.
ترتيب مجموعات كأس الخليج 24:
|المجموعة الأولى
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|الإمارات
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2
|العراق
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|قطر
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|اليمن
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|المجموعة الثانية
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|الكويت
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2
|عُمان
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|البحرين
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|السعودية
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
جدول مباريات خليجي 24:
|الجولة الأولى
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|قطر - العراق
|
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،
29 ربيع الأول 1441،
17:30 قطر والعراق، 18:30 الإمارات
|2-1
|استاد خليفة الدولي
|الإمارات - اليمن
|الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،
29 ربيع الأول 1441،
20:00 اليمن، 21:00 الإمارات
|0-3
|استاد عبد الله بن خليفة
|عمان - البحرين
|الأربعاء 27 نوفمبر 2019،
30 ربيع الأول 1441،
17:30 البحرين، 16:30 عمان
|0-0
|استاد عبد الله بن خليفة
|السعودية - الكويت
|الأربعاء 27 نوفمبر 2019،
30 ربيع الأول 1441،
20:00 السعودية والكويت، 21:00 الإمارات
|3-1
|استاد عبد الله بن خليفة
|الجولة الثانية
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|الإمارات - العراق
|
الجمعة 29 نوفمبر 2019،
2 ربيع الآخر 1441،
17:30 العراق، 18:30 الإمارات
|استاد خليفة الدولي
|اليمن - قطر
|الجمعة 29 نوفمبر 2019،
2 ربيع الآخر 1441،
20:00 قطر واليمن، 21:00 الإمارات
|استاد عبد الله بن خليفة
|الكويت - عمان
|السبت 30 نوفمبر 2019،
3 ربيع الآخر 1441،
17:30 الكويت، 16:30 عمان
|استاد عبد الله بن خليفة
|البحرين - السعودية
|السبت 30 نوفمبر 2019،
3 ربيع الآخر 1441،
20:00 السعودية والبحرين، 21:00 الإمارات
|استاد عبد الله بن خليفة
|الجولة الثالثة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|قطر - الإمارات
|
الإثنين 2 ديسمبر 2019،
5 ربيع الآخر 1441،
17:30 قطر، 18:30 الإمارات
|استاد خليفة الدولي
|اليمن - العراق
|الإثنين 2 ديسمبر 2019،
5 ربيع الآخر 1441،
17:30 اليمن والعراق، 18:30 الإمارات
|استاد عبد الله بن خليفة
|عمان - السعودية
|الإثنين 2 ديسمبر 2019،
5 ربيع الآخر 1441،
20:00 السعودية، 19:00 عمان
|استاد عبد الله بن خليفة
|الكويت - البحرين
|الإثنين 2 ديسمبر 2019،
5 ربيع الآخر 1441،
20:00 الكويت والبحرين، 21:00 الإمارات
|استاد خليفة الدولي
القنوات الناقلة لخليجي 24:
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القنوات الناقلة
|beIN SPORTS HD
|AD SPORTS HD
|قنوات الكأس
|KSA SPORTS HD
|Bahrain SPORTS HD
|Dubai SPORTS HD
|Iraqi SPORTS HD
|Oman SPORTS HD
|KTV SPORTS HD
|Jordan SPORTS