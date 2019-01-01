مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2019، وماهي القنوات الناقلة لمباريات المنتخبات الودية ومباريات تصفيات يورو 2020 التي بدأت جولة الحسم

أحمد رضوان | تويتر

يستمر التوقف الدولي في أكتوبر الحالي اليوم الإثنين الرابع عشر من الشهر، ورغم أن فترات التوقف في وسط الموسم غير محببة لعشاق كرة القدم في كل مكانٍ في العالم، إلا أن الفترة الحالية شهدت العديد من المباريات المثيرة.

ستكون بداية مباريات اليوم بمواجهة ودية منتظرة لمنتخب مصر البطل التاريخي لكأس أمم أفريقيا أمام بوتسوانا، وتأتي أهمية هذا اللقاء في أنه الأول للمدرب الجديد حسام البدري مع الفراعنة، وهي الأولى منذ سنواتٍ التي ستشهد غياب نجم ليفربول محمد صلاح.

سنطير بعد ذلك لأوروبا التي تشهد تصفيات يورو 2020، وسنعيش اليوم أجواء مثيرة في التصفية لمؤهلة لكأس أمم أوروبا، أبرزه ستكون مواجهة ثأرية لفرنسا ضد تركيا في حديقة الأمراء بباريس، وسيسعى الديوك في هذه المواجهة لإعادة هيبتهم أمام الأتراك الذين فازوا في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.

لن يكون هذا اللقاء الهام الوحيد في التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية، فمباريات اليوم سيكون من ضمنها لقاء مصيري لإنجلترا ضد بلغاريا قد يشهد تأهل الإنجليز لليورو، كذلك سنكون على موعد مع مباراة قوية بين البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو وأوكرانيا.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

لماذا استُبعد صلاح من المنتخب المصري؟ وهل لأزمة جوائز الأفضل يد في ذلك؟

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2019

مباريات ودية دولية المباراة الموعد القناة الناقلة مصر - بوتسوانا 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON SPORT