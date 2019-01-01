مواعيد مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر 2019 في الدوري السعودي، الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي والإسباني وجميع المسابقات وما هي القنوات الناقلة لها؟

أحمد جمال

سيكون عشاق كرة القدم اليوم 9 نوفمبر 2019 على موعد مع العديد من المباريات المنتظرة في وطننا العربي وفي المسابقات الأوروبية.

الكثير من البطولات تُستكمل في هذا اليوم الرائع والذي بالتأكيد سيستمع فيه جميع عاشقي الكرة في العالم، وسنبدأها ببطولة الدوري الإنجليزي 2019-20، وتحديداً الجولة 12 التي بدأت أمس، حيث يلتقي في هذه الليلة تشيلسي بكريستال بالاس، بينما يحل شيفيلد يونايتد الذي يُقدم أداءً جيداً ضيفاً على توتنهام، كما سيحل أرسنال ضيفاً على ليستر سيتي بملعب كينج باور.

ومن مسابقة الدوري الإنجليزي إلى الدوري الإسباني الذي سنتابع فيه مباراة ريال مدريد ضد إيبار بملعب بلدية ايبوروا، بينما سيستضيف برشلونة سلتا فيجو بالكامب نو، وذلك ضمن الجولة الثالثة عشر من اللاليجا.

وفي الدوري الإيطالي سنستمتع بمباراة الإنتر ضد هيلاس فيرونا، ومباراة نابولي ضد جنوى، وذلك ضمن الجولة الثانية عشر من السيري آ، بينما سيكون عشاق باريس سان جيرمان على موعد مع مباراة البطل الفرنسي ضد بريست، وذلك ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي.

كما سنتابع بشغف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تُقام الليلة مباراة الذهاب على استاد جامعة الملك سعود بين الهلال وأوراوا ريدز، كما سيكون عُشاق الكرة الألمانية على موعد مع الكلاسيكو الألماني الأقوى، عندما يحل بوروسيا دورتموند ضيفاً على بايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

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مواعيد مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر 2019

الدوري الإنجليزي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - كريتال بالاس 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 توتنهام - شيفيلد يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 ليستر سيتي - أرسنال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 2

نهائي دوري أبطال آسيا - الذهاب المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - أوروا ريدز 19:30 السعودية، 18:30 مصر beIN SPORTS HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة الإنتر - هيلاس فيرونا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 نابولي - جنوى 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الإسباني - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة إيبار - ريال مدريد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 برشلونة - سلتا فيجو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الألماني - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند 19:30 مصر، 20:30 السعودية KSA SPORT 5

الدوري الفرنسي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة بريست - باريس سان جيرمان 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 6

الدوري المغربي - الجولة 3 (مباراة مؤجلة) المباراة الموعد القناة الناقلة يوسفية برشيد - الرجاء المغربي 16:00 المغرب، 17:00 مصر الرياضية المغربية