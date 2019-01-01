مواعيد مباريات الجمعة 29 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات الجمعة 29 نوفمبر والقنوات الناقلة للقمم في بطولة كأس الخليج 24 ودوري أبطال إفريقيا والدوري الإسباني والدوري المصري وغيرهم..

يستعد عشاق ومحبو الساحرة المستديرة لبداية الأسبوع الكروي، وبداية هذا الأسبوع على وجه الخصوص ستكون قمة في الإثارة، في مباريات بمختلف البطولات العالمية والتي تضمن للمتابع المتعة والإثارة متى تابعها.

يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، الموافق 2 ربيع الآخر 1441 هجريًا، يبدأ بأفضل صورة ممكنة، عندما تعود بطولة دوري أبطال إفريقيا من جديد من خلال دور الـ 16 والمجموعات، بمواجهات عربية بامتياز يتصدرها قمة الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي.

القمم العربية لا تتوقف، ولكن هذه المرة على صعيد المنتخبات، عندما تُستأنف الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين والمقامة على الأراضي القطرية، عندما يلتقي اليمن بالعنابي صاحب الأرض والجمهور، ثم قمة كبيرة بين الإمارات والعراق.

أما إذا كنت محبًا لكرة القدم الأوروبية، فلديك فرصة متابعة مباراة مميزة في الدوري الإسباني عندما يلعب سيلتا فيجو مع بلد الوليد، وكذلك مباراة رائعة في الدوري الألماني بين شالكه ويونيون برلين.

الدوري المصري أيضًا يتواصل بمباراة بين المقاولون العرب والجونة، في الوقت الذي تستطيع أن تختتم فيه يومك بمباراة بين وصيف الدوري الفرنسي، مارسيليا، أمام بريست.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم الجمعة نوفمبر 2019، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

ترتيب دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة في ثمن النهائي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019

دوري أبطال إفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب 17:00 بتوقيت الجزائر، 18:00 بتوقيت مصر beIN SPORTS HD 1 الهلال السوداني - اف سي بلاتينيوم 21:00 بتوقيت السودان، 22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 النجم الساحلي التونسي - الأهلي المصري 20:00 بتوقيت تونس، 21:00 بتوقيت مصر beIN SPORTS HD 1

كأس الخليج 24 المباراة الموعد القناة الناقلة الإمارات - العراق 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS

قنوات الكأس

أبو ظبي الرياضية

دبي الرياضية

KTV SPORTS

الرياضية السعودية قطر - اليمن 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS

قنوات الكأس

أبو ظبي الرياضية

دبي الرياضية

KTV SPORTS

الرياضية السعودية

كأس أوريدو - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة السد - أم صلال 18:10 بتوقيت قطر Al Kass TV الشحانية - الأهلي 18:10 بتوقيت قطر Al Kass TV الوكرة - الريان 18:10 بتوقيت قطر Al Kass TV

الدوري المصري المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - الجونة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD

الدوري الإسباني المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - بلد الوليد 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3