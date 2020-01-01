جدول مواعيد مباريات الأربعاء 25 مارس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 مارس 2020، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات التي تأجل معظمها بسبب انتشار فيروس كورونا؟

تستمر كرة القدم في حالة الركود التي تعيشها في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم واتخاذ الحكومات مجموعة من الإجراءات الاحترازية أحدها إيقاف النشاط الرياضي بشكل عام.

لمثل ليالي الأربعاء كانت للكرة عشاقها، فكان هذا اليوم دائمًا ما يزخر بمباريات دوري أبطال أوروبا التي لا تتوقف الإثارة عنها، أو على أقل تقدير مجموعة من المباريات المؤجلة من الدوريات الأوروبية أو العربية ذات الطابع المثير.

لكن كرة القدم الآن توقفت، لا نشاط كروي إلا في بعض الدول التي لا تمتلك بثًا تلفزيونيًا من الأساس، فقد العالم مصدر المتعة الأول واللعبة الأكثر شعبية إلى أجل غير مسمى.

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