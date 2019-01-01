مواعيد أهم المباريات في فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها

تعرف على مواعيد أهم المباريات والبطولات الهامة في فترة التوقف الدولي الحالية والتي تبدأ من يوم 11، والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

كرة القدم لا تتوقف أبدا، سواء توقفت بطولات الدوريات المحلية أو دوري الأبطال أو جميع البطولات الأوروبية الكبيرة، فهناك دائماً مباريات هامة لمتابعتها.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية، نستعرض معكم جميع المباريات الهامة في فترة التوقف الدولي التي تبدأ من يوم 11 نوفمبر وحتى 19 من نفس الشهر، بالإضافة إلى عرض القنوات الناقلة لهذه المباريات.

متى تبدأ وتنتهي التوقفات الدولية للموسم الجديد 2019-2020؟

الجمعة 15 نوفمبر 2019

تستأنف التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 مبارياتها مساء الجمعة 15 نوفمبر 2019، بالطبع ستكون بعض المباريات إستعراضية لبعض المنتخبات التي ضمنت التأهل فعلياً مثل منتخبي إسبانيا وإيطاليا، وعلى النقيض ستكون هناك مباريات شرسه خاصة وأننا على مشارف إنتهاء التصفيات.

فعلى سبيل المثال في المجموعة الرابعة لا يزال المنتخب السويسري والمنتخب الدنماركي ضمن صراع التأهل، حيث يواجه منتخب سويسرا منتخب جورجيا، بينما يواجه منتخب الدنمارك.

كما سنكون على موعد مع مباراة ودية قوية بين منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين، بالإضافة إلى مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي سنتابع فيها مباراة المغرب ضد موريتانيا، ومنتخب ليبيا ضد المنتخب التونسي.

المباراة النتيجة القناة الناقلة البطولة سويسرا - جورجيا 0-1 beIN SPORTS HD 6 التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 الدنمارك - جبل طارق 0-6 beIN SPORTS HD 5 إسبانيا - مالطا 0-7 beIN SPORTS HD 8 رومانيا - السويد 2-0 beIN SPORTS HD 7 البوسنة والهرسك - إيطاليا 3-0 beIN SPORTS HD 1 البرازيل - الأرجنتين 1-0 الرياضية السعودية 1 مباراة ودية المغرب - موريتانيا 0-0 beIN SPORTS HD 2 التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 تونس - ليبيا 1-4 beIN SPORTS HD 3

السبت 16 نوفمبر 2019

على الرغم من صعوبة تأهل المنتخب الويلزي في التأهل لكنهم يأملون في الإبقاء على آمالهم عن طريق تحقيق الفوز في المباراة القادمة على أذربيجان، كما يمتلك منتخب أيرلندا الشمالية الفرصة للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 عندما نقارنهم بمنتخب ويلز، ولكن سيكون عليهم تحقيق الفوز على المنتخب الهولندي والاستعداد جيداً لمواجهة منتخب ألمانيا الذي سيخوض مباراة مع روسيا البيضاء.

المباراة الموعد القناة الناقلة البطولة كولومبيا - بيرو 3:30 مصر، 4:30 السعودية - مباراة ودية إلتشيه - ألميريا 19:00 مصر، 20:00 السعودية - دوري الدرجة الثانية الإسباني أذربيجان - ويلز 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 روسيا - بلجيكا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 ألمانيا - بيلاروسيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 1 أيرلندا الشمالية - هولندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 2 كرواتيا - سلوفاكيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 ساحل العاج - النيجر 21:00 مصر، 22:00 السعودية - التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021

الأحد 17 نوفمبر 2019

سيواصل كريستيانو رونالدو عطائه مع منتخب البرتغال للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث سيلتقي المنتخب البرتغالي بمنتخب لوكسمبورج في الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يلتقي منتخب أوكرانيا الذي ضمن بالفعل التأهل بمنتخب صربيا الذي يُقاتل لحجز مقعداً في كأس أمم أوروبا القادمة.

بينما سنشاهد مباراة منتخب إنجلترا ضد منتخب كوسوفو، والتي تأتي بعدما ضمن المنتخب الإنجليزي التأهل بوصوله للنقطة 18، كما سيلتقي المنتخب الفرنسي بطل كأس العالم الماضي ومتصدر مجموعته بمنتخب ألبانيا.

المباراة الموعد القناة الناقلة البطولة جنوب السودان - بوركينا فاسو 15:00 مصر، 16:00 السعودية - التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 جنوب أفريقيا - السودان 15:00 مصر، 16:00 السعودية - صربيا - أوكرانيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 لوكسمبورج - البرتغال 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 كوسوفو - إنجلترا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 بلغاريا - التشيك 19:00 مصر، 20:00 السعودية - ألبانيا - فرنسا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 11 أندورا - تركيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 3 مولدوفيا - آيسلندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الإثنين 18 نوفمبر 2019

سنشاهد يوم الإثنين أكثر من مباراة هامة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، حيث سنكون على موعد مع مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر، ومباراة الجزائر ضد بوتسوانا، بينما في أوروبا سنشاهد اليونان ضد فنلندا، ومباراة إيطاليا ضد أرمينيا، وإسبانيا ضد رومانيا.

المباراة الموعد القناة الناقلة البطولة جزر القمر - مصر 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بوتسوانا - الجزائر 21:00 مصر، 22:00 السعودية - جبل طارق - سويسرا 21:45 مصر، 22:45 السعودية - التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 أيرلندا - الدنمارك 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 11 مالطا - النرويج 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 3 إسبانيا - رومانيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 1 السويد - جزر فارو 21:45 مصر، 22:45 السعودية - اليونان - فنلندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 12 إيطاليا أرمينيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

سيكون يوم الثلاثاء 19 نوفمبر حافلاً بالمباريات والبطولات الهامة، بدءً بمباراة منتخب هولندا تحت 21 عاماً ضد منتخب إنجلترا الودية، وحتى مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 والتي سنشاهد فيها أيرلندا الشمالية في مواجهة المانشافت، في حين يلتقي منتخب هولندا بمنتخب إستونيا.

كما سنشاهد أكثر من لقاء هام في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، حيث يحل المنتخب المغربي ضيفاً على بوروندي، كما سيحل المنتخب التونسي ضيفاً على غينيا الاستوائية.

وفي حدث هام للجماهير العربية والمصرية خاصة سنكون على موعد مع مباراة المنتخب الأولمبي المصري ضد منتخب جنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام، في حين يلتقي منتخب ساحل العاج بمنتخب غانا، بينما سنشاهد في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم الكثير من المباريات الممتعة، مثل مباراة فلسطين وأوزبكستان، سوريا والفلبين، العراق والبحرين، قطر وأفغانستان، والكثير...