المواجهة الثانية في نفس اليوم.. ليفربول يستعد للموسم الجديد على قدم وساق

استعدادات نارية من ليفربول للموسم الجديد...

يواصل ليفربول، تحت قيادة مدربه الجديد أرني سلوت، الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق الأسبوع المقبل، وأنهى الريدز مبارياته التحضيرية اليوم الأحد بطريقة مختلفة.

قرر سلوت، إنهاء المباريات التحضيرية للفريق بمباراتين وديتين في نفس اليوم على ملعب آنفيلد، إذ لعب في فترة الظهيرة أمام إشبيلية، وفي المساء وعلى نفس الملعب واجه لاس بالماس.

في المباراة الأولى أمام إشبيلية، اعتمد سلوت على الكثير من العناصر الأساسية للفريق، ونجح في الفوز باللقاء بأربعة أهداف مقابل هدف، وبتشكيل مغاير تمامًا دخل مباراة لاس بالماس، وتعادل الريدز سلبيًا.

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وخاض ليفربول، قبل مباراة إشبيلية، عدد من المباريات الودية في الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية، تمكن فيهم من التغلب على ريال بيتيس، ثم آرسنال، ومانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن ليفربول، يفتتح مبارياته في الدوري الإنجليزي، يوم السبت القادم، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على الوافد الجديد للبريميرليج إبسويتش تاون.