الإثارة مستمرة في كأس الملك

اختباران ولا أصعب لكل من برشلونة وأتلتيكو مدريد في دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد عبور دور الـ16 بنجاح.

أتلتيكو نجح في حسم الديربي على حساب ريال مدريد بنتيجة 4/2 بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين، بينما فاز برشلونة على أونيونيستا سالامنكا 3/1 ليتأهل كل منهما إلى ربع النهائي.

القرعة التي أقيمت اليوم، الجمعة، أسفرت عن مواجهات مثيرة في هذا الدور من كأس الملك حيث جاءت كالتالي :

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أتلتيكو مدريد - إشبيلية

ريال مايوركا - جيرونا

سيلتا فيجو - ريال سوسييداد

أتلتيك بيلباو - برشلونة

وهو ما يعني أن برشلونة سيخرج لملاقاة بيلباو في معقل النادي الباسكي سان ماميس، والذي يعتبر أحد اصعب الملاعب في إسبانيا.

يذكر أن مباريات دور الثمانية ستقام أيام 23 و24 و25 من شهر يناير الجاري، ومن المعروف أن أتلتيكو سيلعب بالفعل يوم الخميس 25 قبل مباراته ضد غرناطة في الدوري يوم الإثنين التالي لهذا التاريخ.