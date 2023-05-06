مواجهة جديدة مع رونالدو؟ إنييستا يرحل عن اليابان لخوض تجربة مختلفة

تقلص دوره بشكل ملحوظ مع فيسيل كوبي

shahid

قرر لاعب الوسط المخضرم أندريس إنييستا، خوض تجربة جديدة في حياته المهنية، بالرحيل عن نادي فيسيل كوبي الياباني بالميركاتو الصيفي.

صاحب الـ38 سنة رحل عن برشلونة وخاض تجربة طويلة بالدوري الياباني مع فريقه الحالي، لكنه يخطط لمغادرة النادي بعدما تقلص دوره بشكل واضح هذا الموسم.

وقال موقع "Nikkan Sports" إن إنييستا لن يستمر حتى نهاية عقده في 2024، وقد يكون الظهور الأخير له بقميص فيسيل كوبي في المواجهة الودية التي يخوضها الفريق أمام برشلونة في اليابان يوم 6 يونيو القادم، وقد تكون المباراة بمثابة التكريم لإنييستا.

وأشار الموقع إلى أن قرار إنييستا جاء بعدما لعب 59 دقيقة فقط موزعة على أربع مباريات مؤخرًا، كما أن الأسلوب البدني لفريقه لم يعد يناسبه كذلك بسبب تقدمه في العمر.

وفي الوقت الحالي لا يريد النجم المخضرم اعتزال كرة القدم، لذلك سيبحث عن فرصة في الدوري السعودي للحاق بكريستيانو رونالدو نجم النصر، أو الشرق الأوسط بشكل عام وربما يفكر في الانتقال للدوري الأمريكي.

يذكر أن إنييستا انضم لفيسيل كوبي في 2018 بعد مغادرة برشلونة وحصل على العديد من الألقاب المحلية بقميص الفريق.

Shahid