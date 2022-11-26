مواجهة تونس؟ ديشان: فرصة عظيمة للحصول على المركز الأول!

ديشان يريد الحصول على المركز الأول

أثنى المدرب ديدييه ديشان على المستوى الرائع الذي قدمه المنتخب الفرنسي في المباراة التي انتصر فيها الديوك بنتيجة 2-1 على الفريق الدنماركي بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وتحدث ديشان عن جودة اللاعبين التي يمتلكها في قائمة المنتخب الفرنسي، بجانب أنه تطرق إلى المواجهة القادمة ضد تونس حيث أكد على إمكانية وصول فريقه للمركز الأول.

وجاء حديث ديشان مع "TF1" بعد اللقاء، وقال: "الفريق صلب، ونأمل في تحقيق أشياء جيدة، المواجهة ضد تونس ستكون فرصة عظيمة للحصول على المركز الأول".

ويأتي هذا الحديث بعد الفوز على الدنمارك وتصدر الديوك للمجموعة بعد الحصول على 6 نقاط، وضمان الوصول إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.

جدير بالذكر أن مواجهة المنتخب الفرنسي ضد تونس ستكون يوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال قطر 2022.