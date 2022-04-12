المغرب vs إسبانيا
مواجهة إسبانيا تحرم جمهور المغرب من التشجيع في شوارع فالنسيا
7:07 م غرينتش+3 4/12/2022
أعلن عدد من مجموعات الألتراس في مدينة فالنسيا عن نزولها يوم المباراة المقبلة ضد المغرب في كأس العالم من أجل تشجيع إسبانيا ومنع جماهير أسود أطلس من التواجد في الشوارع.
جاء هذا بحسب ما ذكر حساب خاص بإحدى تلك المجموعات عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، قبل يومين من اللقاء المنتظر.
وكتب الحساب: "ألتراس فالنسيا سيجتمعون سويًا للدفاع عن الشوارع من الجماهير المغربية، ومن أجل ذلك الهدف نستدعي كافة الجماهير الإسبانية إلى ميدان "بلازا دي لا أفيسيون دي ميستايا"، لمتابعة المباراة سويًا".
وكان المنتخب المغربي قد تصدر مجموعته في دور المجموعات على حساب كرواتيا وبلجيكا وكندا ليواجه نظيره الإسباني صاحب المركز الثاني في مجموعته.
جدير بالذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من مباراة البرتغال وسوسيرا في ربع نهائي كأس العالم المقام في قطر حاليًا.