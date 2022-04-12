مواجهة إسبانيا تحرم جمهور المغرب من التشجيع في شوارع فالنسيا

الجماهير المغربية محرومة من تشجيع فريقها في إسبانيا!

أعلن عدد من مجموعات الألتراس في مدينة فالنسيا عن نزولها يوم المباراة المقبلة ضد المغرب في كأس العالم من أجل تشجيع إسبانيا ومنع جماهير أسود أطلس من التواجد في الشوارع.

جاء هذا بحسب ما ذكر حساب خاص بإحدى تلك المجموعات عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، قبل يومين من اللقاء المنتظر.

وكتب الحساب: "ألتراس فالنسيا سيجتمعون سويًا للدفاع عن الشوارع من الجماهير المغربية، ومن أجل ذلك الهدف نستدعي كافة الجماهير الإسبانية إلى ميدان "بلازا دي لا أفيسيون دي ميستايا"، لمتابعة المباراة سويًا".

وكان المنتخب المغربي قد تصدر مجموعته في دور المجموعات على حساب كرواتيا وبلجيكا وكندا ليواجه نظيره الإسباني صاحب المركز الثاني في مجموعته.

جدير بالذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من مباراة البرتغال وسوسيرا في ربع نهائي كأس العالم المقام في قطر حاليًا.