قبل مواجهة الهلال والرائد .. جورج جيسوس يفاجئ سلمان الفرج بهذا القرار رغم الصلح!

تطور جديد في أزمة سلمان الفرج داخل نادي الهلال

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على الرغم من الصلح الأخير؛ إلا أنه على ما يبدو أن أزمة النجم الدولي الكبير سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لم تنتهِ حتى الآن.

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الفرج دخل في صدام مع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال؛ بسبب "قلة الدقائق" التي يشارك فيها، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، قبل أن يتدخل فهد المفرج، المشرف العام على الفريق الأول، وينجح في حل الأزمة؛ حسب آخر التقارير.

لكن.. صحيفة "الرياضية" فجّرت مفاجأة كبرى، بإعلانها استبعاد جيسوس، قائد الزعيم الهلالي، من معسكر الفريق الأول، مساء اليوم الأربعاء.

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وكشف الصحيفة، عن أن سلمان الفرج لم يدخل معسكر الهلال، استعدادًا للمواجهة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها؛ وذلك بعد استبعاده بقرار من المدير الفني البرتغالي.

الهلال يواجه أبها، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود، أكد يوم أمس الثلاثاء، على خصم الإدارة الهلالية، 30% من راتب الفرج؛ بعد أزمته الأخيرة مع جيسوس.

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