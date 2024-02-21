إلى مواجهة العين .. النصر يتخطى الفيحاء بثنائية في دوري أبطال آسيا

النصر يفوز على الفيحاء 3-0 بمجموع الذهاب والإياب

تأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد، في إياب دور الـ16 بالبطولة القارية.

وبذلك يتأهل النصر لملاقاة العين الإماراتي في ربع النهائي، بعدما تخطى الأخير ناساف الأوزبكي بالفوز عليه 2-1.

تقدم النجم البرتغالي أوتافيو بالهدف الأول لنادي النصر بالدقيقة 17 من عمر اللقاء، عن طريق رأسية لعبها بعد عرضية متقنة من لاعب الوسط عبد الله الخيبري، ليضعها أوتافيو بالمرمى.

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وشهدت الدقيقة 37 كرة رأسية رائعة من كريستيانو رونالدو، ارتطمت في القائم الأيمن لحارس مرمى الفيحاء، لتتحول إلى ركلة مرمى.

وسجل رونالدو هدفًا في الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من مارسيلو بروزوفيتش جعلته منفردًا بحارس الفيحاء، ولكن الحكم رفض احتسابه بداعي التسلل.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني لنادي النصر بالدقيقة 86 من عمر المباراة، بعد خطأ فادح من جانب حارس الفيحاء، ليُسجل النجم البرتغالي الهدف بنجاح.