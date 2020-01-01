مواجهات متوسطة للكبار في افتتاح الدوري الإيطالي

مباراة منتظرة بين لاتسيو وأتالانتا في الجولة الأولى

أعلنت اللجنة المنظمة للدوري الإيطالي، اليوم، الأربعاء، عن جدول مباريات البطولة للموسم الجديد 2020/2021.

الموسم الكروي الماضي شهد حالة كبيرة من الارتباك، بعد انتشار فيروس كورونا، وتحوله إلى وباء عالمي تسبب في توقف النشاط وعودته بشهر يونيو.

النسخة القادمة من البطولة المحلية في إيطاليا، ستبدأ في 19 سبتمبر الجاري حتى 23 مايو 2021، وسط ترقب حول شكل المنافسة بعد تربع يوفنتوس على القمة طوال السنوات الماضية.

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ووفقاً للقرعة التي أجرتها اللجنة المنظمة، سيلعب يوفنتوس حامل اللقب في الجولة الأولى أمام سامبدوريا، بينما يلتقي ميلان مع بولونيا ولاتسيو ضد أتالانتا.

وفي نفس الجولة يحل إنتر ضيفاً على بينيفينتو، ويلعب جنوى ضد كوتروني، فيورنتينا وتورينو، بارما ونابولي، ساسوولو وكالياري، أودينيزي وسبيزيا، وأخيراً فيرونا ضد روما.

ومن المقرر أن يكون هناك 6 جولات تلعب بمنتصف الأسبوع من الموسم القادم، في شهور ديسمبر ويناير وفبراير وإبريل ومايو.

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وأما بالنسبة للعطلة الدولية ستكون في 11 أكتوبر و15 نوفمبر و28 مارس، بينما يتم تمديد فترة الراحة الشتوية لتبدأ في 24 ديسمبر حتى 2 يناير.