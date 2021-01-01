مواعيد مباريات دور 16 في دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021، مواعيد مباريات الهلال والنصر وجميع الفرق، القنوات الناقلة والملاعب المستضيفة..

بعد دور مجموعات استثنائي في النسخة الاستثنائية من دوري أبطال آسيا، تحددت أخيرًا الفرق المتأهلة لدور 16 مع صافرة النهاية لآخر مباراة في الدور الأول التي جمعت بين الأهلي السعودي والدحيل القطري.

تغير نظام دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث تأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً للدور الثاني، ولحق بهم أفضل 3 فرق حققت المركز الثاني من الشرق، وأفضل وصفاء الغرب، وتقام مباريات كل مجموعة في مدينة واحدة بنظام التجمع كما انتهت النسخة السابقة.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

شهد دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 مفاجآتٍ قوية، حيث قلبت الفرق الإماراتية الموازين وعادت لسابق عهدها، وتنحت الفرق القطرية من المشهد بعد أن خاضت مبارياتٍ تاريخية وحاربت بقوة على بطاقات التأهل، لكنها لم تحصل في النهاية على أي منهم.

فما هي الفرق المتأهلة لدور 16 في دوري أبطال آسيا 2021، وما هي المباريات التي ستقام في هذا الدور والقنوات الناقلة؟ جول يجيب عن هذه الأسئلة وأكثر.

ما هي الفرق المتأهلة دور 16 في دوري أبطال آسيا 2021؟

حصل على صدارة المجموعات الخمسة لبطولة الغرب والوسط في دوري أبطال آسيا 2021 استقلول الطاجيكي، بيرسبوليس واستقلال الإيرانيين، الشارقة الإماراتي والنصر السعودي.

أما الفرق التي تأهلت كأفضل ثواني المجموعات، فهي الثلاثي الوحدة الإماراتي والهلال السعودي وتراكتور الإيراني.

أين تقام مباريات دور 16 لدوري أبطال آسيا 2021؟

بحسب نظام البطولة، تقام مواجهات ثمن النهائي من مباراة واحدة تقام على أرض المتصدر، إلا في حالة مواجهة متصدران كما هو الحال بالنسبة لاستقلول وبيرسبوليس.

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في قرعة دوري أبطال آسيا 2021 بعض المتصدرين للمجموعات كمستضيفين في حالة مواجهة متصدر آخر، وكانت المجموعة الأولى إحدى هذه المجموعات، لذا ستقام مباراة بيرسبوليس واستقلول على ستاد بامير بطاجكيستان.

متى مواعيد مباريات دور 16 في دوري أبطال آسيا 2021؟

لم تتحدد مواعيد مباريات دور 16 في دور أبطال آسيا 2021، لكنها ستقام أحد يومي 13 و14 سبتمبر 2021.

المباراة الموعد الملعب استقلول - بيرسبوليس 13 - 14 سبتمبر 2021،

6 صفر 1443 ستاد بامير الشارقة - الوحدة 13 - 14 سبتمبر 2021،

6 صفر 1443 ستاد الشارقة استقلال - الهلال 13 - 14 سبتمبر 2021،

6 صفر 1443 ستاد أزادي النصر - تراكتور 13 - 14 سبتمبر 2021،

6 صفر 1443 مرسول بارك

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2021؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

لكن هناك طريقة لمتابعة دوري الأبطال عبر الإنترنت، حيث أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وتقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوضول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.