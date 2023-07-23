"مهووسان بكرة القدم" .. كيم كارداشيان تكشف تأثير لقاء ليونيل ميسي على ابنيها

النجمة الأمريكية كشفت عن تأثير لقاء ميسي على أبنائها..

تواجدت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان مع أبنائها خلال مباراة الأرجنتيني ليونيل ميسي الأولى مع نادي إنتر ميامي في لقاء كأس الدوريات أمام كروز أزول المكسيكي.

كارداشيان كانت بين عدد من النجوم الذين توجهوا لرؤية مباراة ميسي الأولى مع فريقه الجديد، ليشاهدوه وهو يسجل هدفًا في الدقيقة 90+4 من ركلة حرة مباشرة قادت فريقه إلى الفوز بنتيجة 2-1.

وقامت كارداشيان، التي قامت في السباق بزيارات إلى ملاعب آرسنال وباريس سان جيرمان، اصطحبت نجليها إلى ملعب "DRV PNK"، وحصلت على فرصة لالتقاط الصور مع ميسي، بينما حصلوا أيضًا على قميص موقع من النجم الأرجنتيني.

ونشرت كارداشيان مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي يظهر فيه ابنيها وهما يقابلان ليونيل ميسي، مع عبارة: "أفضل يوم في حياتهم" تحت المقطع.

بينما كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية عن السبب الذي يدفعها إلى حضور مباريات كرة القدم، حيث قالت: "أبنائي مهووسان بكرة القدم، وسأفعل أي شيء لأطفالي لذلك أسافر حول العالم، نقوم برحلات متعلقة بكرة القدم، والأمر لا يتوقف، سنذهب طوال الصيف إلى مباريات ودية مختلفة".

واتهمت كارداشيان سابقًا بأنها تمثل "نحسًا" على الفرق التي تذهب إلى دعمها، لكن يبدو أن مثل تلك اللعنة لم تؤثر على ظهور ميسي المثالي الأول مع فريقه الجديد.