الانتقالات
الانتقالات

مهند عسيري بين الهلال والشباب

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اللاعب اقترب من الاتفاق اتفق مع إدارة ناديه للبحث عن عروض من قبل الأندية الأخرى لشراء المتبقي من عقده
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب اللاعب مهند عسيري، مهاجم فريق الأهلي لكرة القدم، من الرحيل عن النادي.

وبحسب تقارير محلية فأن اللاعب اقترب من الاتفاق اتفق مع إدارة ناديه للبحث عن عروض من قبل الأندية الأخرى لشراء المتبقي من عقده، (عام ونصف).

ويرغب اللاعب في المشاركة والتواجد في المباريات بشكل أساسي، مما ساعد في توفر الرغبة المشتركة في فض الشراكة بينهما.

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التقارير أكدت أن عسيري تلقى عرضين متقاربين من ناديي الهلال، والشباب، على أن تجتمع معه إدارة الأول للاتفاق على بنود العقد الذي يمتد لموسم ونصف الموسم، وحال لم يتفقا فإنه سيتجه للآخر للتوقيع مع إدارته للفترة ذاتها.

يذكر أن عسيري، سبق أن مثل الشباب في عام 2014، وحقق معه بطولة كأس الملك، التي كسبها أمام الأهلي، قبل ارتداء قميصه.

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