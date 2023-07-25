مهمة لم يقم بها إلا ليونيل ميسي .. تشافي يبحث عن إصلاح عيبين في قائمة برشلونة!

تشافي يحاول الوصول إلى أفضل طريقة ممكنة لإصلاح عيبين واضحين في برشلونة..

يحاول تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني إصلاح عيبين خطيرين في فريقه، مستغلًا جولة الفريق في الولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى حل بأسرع وقت ممكن.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن العيب الأول الذي سيحاول تشافي إصلاحه، هو إيجاد هداف آخر في الفريق لمساعدة البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال الموسم الجديد.

أما العيب الثاني، فيتخلص في الوصول إلى شخص يعيب كيفية الاستفادة من الركلات الحرة المباشرة، حيث لم يتمكن برشلونة من تسجيل هدف من ركلة حرة منذ 2 مايو 2021، وكان آخر مسجل بالطبع هو ليونيل ميسي.

التقرير أشار إلى أن المدرب أوضح للإدارة الرياضية في برشلونة أنه يشعر بالقلق من غياب بديل للمهاجم البولندي في الوقت الحالي، خاصة وأن النادي لم يتمكن من بيع اللاعبين الزائدين عن حاجته في محاولة لتلبية مطالبه.

أما على صعيد الضربات الحرة المباشرة، فلم يتمكن أي لاعب في برشلونة على مدار عامين من التسجيل، رغم محاولات العديد من اللاعبين، مثل جيرارد بيكيه، وجوردي ألبا، ورافينيا، وليفاندوفسكي، وفيران توريس، وتشافي يرى أن هناك نقصًا في اللاعبين القادرين على القيام بهذه المهمة، ويحتاج لسد ذلك العجز أيضًا في أقرب فرصة ممكنة.