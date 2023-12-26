"مهمة صعبة" .. ريال مدريد يدرس خيارات إعادة كنزه المفقود في كتالونيا

الملكي يبحث عن استفادة من نجمه السابق

يكثف ريال مدريد جهوده للتعاقد مع ظهير أيسر في الصيف المقبل، ويبقى ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ على رأس أولوياته.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هناك تفكيرًا داخل قلعة الميرنجي بتفعيل خيار إعادة شراء الظهير الإسباني ميجيل جوتيريز، لاعب الريال السابق وجيرونا الحالي في الصيف المقبل، إلا أن هناك عدة عقبات أمام هذا الاحتمال.

ووقع جوتيريز مع جيرونا في صيف 2022، قادمًا من ريال مدريد مقابل 5 ملايين يورو مع وجود شرط بأحقية الميرينجي في الحصول على 50% من عائد بيعه مستقبلا، وهو أمر مربح للريال.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن الصفقة ليست بسيطة كما تبدو، إذ أن ريال مدريد غير قادر على تفعيل خيار إعادة شراء 50٪ من حقوق جوتيريز مقابل 8 ملايين يورو، في يناير المقبل ولكن الصيف المقبل.

وأوضحت "ماركا"، أن الطريقة الوحيدة حتى يستفيد جيرونا من بيع جوتيريز هي بيعه هذا لشتاء، مما يمنح الريال فرصة لمطابقة أي عرض آخر والسماح للاعب باتخاذ القرار، وهذا يأتي مع وجود اهتمام كبير بالظهير الإسباني من أندية البريميرليج وأبرزها آرسنال.

وأوضحت الصحيفة، جوتيريز لا يريد مغادرة جيرونا هذا الشتاء، لكن إذا تمكن الجانب الكتالوني من إبرام اتفاق لبيعه في يناير المقبل والاحتفاظ به لبقية الموسم، فإن هذا يعني أيضًا أن ريال مدريد لن يتمكن من فعل الكثير لوقف هذه الخطوة، وسيقتصر جهده على ملاحقة الثنائي ألفونسو ديفيز وفران جارسيا.