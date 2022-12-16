مهمة إيقاف مبابي تسيطر على تدريبات الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم!

الأرجنتين تضع خطتها لتعطيل مبابي!

يضع ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين خطته من أجل إيقاف كيليان مبابي نجم فرنسا خلال المواجهة النهائية لكأس العالم 2022.

الأرجنتين تواجه فرنسا يوم الأحد القادم في نهائي المونديال على استاد لوسيل.

وأشار تقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن سكالوني أوقف تدريبات الأرجنتين اليوم الجمعة أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء، ووضع فريقًا مكون من ثلاث مدافعين بقيادة ليساندرو مارتينيز بينما يتكون خط الوسط من خمس لاعبين.

وجاء التشكيل الذي بدا أنه سيكون الأساسي في المباراة النهائية كالتالي:

إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى.

الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا أو (نيكولاس تاجليافيكو).

الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

الهجوم: ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز.

ثم تدرب المدرب الأرجنتيني على الدفاع بأربعة لاعبين حيث حل أنخيل دي ماريا بدلًا من ليساندرو مارتينيز وجونزالو مونتييل بدلًا من مولينا.

وفي النهاية، قام بأجراء تغيير أكثر تحفظًا إلى حد ما في خط الوسط حيث حل لياندرو باريديس محل إنزو، حيث لا يحاول سكالوني فقط تحليل كيفية الهجوم أمام فرنسا بل أنه يعمل على أفضل طريقة للسيطرة على فرنسا والحد من خطورة مبابي.