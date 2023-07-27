"مهزلة وانتهاك لحرمة اللعبة" .. الوداد يفجر أزمة خطيرة في مجموعة الهلال بكأس الملك سلمان

أحمد فرهود
Al Sadd SC VS Wydad AC - King Salman Club CupAl Sadd Twitter
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إدارة الوداد تخرج عن شعورها بعد مباراة السد

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خرج مجلس إدارة نادي الوداد الرياضي المغربي، عن شعوره، بعد البداية الصادمة للفريق الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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الوداد تعادل (0-0) مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ في مباراة شهدت إشهار الحكم المصري محمود البنا، الكارت الأحمر في وجه يحيى جبران، متوسط ميدان العملاق المغربي.

ووصفت إدارة الوداد في بيان رسمي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الأداء التحكيمي في مباراة السد، بـ"المهزلة" التي انتهكت حرمة اللعبة.

وشدد النادي المغربي، على أنه جاء إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية؛ من أجل المشاركة في بطولة، يجب أن تتمتع بالتنافس الشريف، والتكافؤ بين جميع الفرق.

وتساءل نادي الوداد، حول ما إذا كان الأداء التحكيمي، سيستمر بهذا السوء، طوال منافسات البطولة، التي تحمل اسمًا غاليًا على الجميع.

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