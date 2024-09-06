"لسنا عديمي الشرف ولا نقبل الإهانة" .. مهدي طارمي يدافع عن لاعبي إيران بتصريحات نارية!

لاعب إنتر يرد على الحملة الشرسة

أطلق مهدي طارمي، نجم منتخب إيران، تصريحات نارية دافع خلالها عن زملائه، بعد حملة شرسة ضدهم من وسائل الإعلان اتهمتهم بالانعزال عن بلدهم والعيش في رفاهية، بينما يمر الشعب بظروف اقتصادية صعبة.

وقاد مهدي طارمي، منتخب إيران للفوز على نظيره قرغيزستان بصعوبة، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد، في بداية مشوار المنتخبين ضمن الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وهاجم مهدي المسؤولين في بلاده خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي، قائلًا: "هل دمرنا إيران؟ أولئك الذين في السلطة هم من دمروا إيران، وليس نحن".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد اللاعب الإيراني على أحد الصحفيين: "ليس اللاعبون هم الذين يفتقرون إلى الشرف. نحن نعلم أن الوضع بالنسبة لجميع الإيرانيين وخيم وصارخ. اللاعبون يقفون مع الشعب ويشاركون شكواهم العميقة".

وأضاف منفعلًا: "هل نحن مسؤولون عن حدوث هذه الأمور للبلد؟ كيف تقولون أننا عديمي الشرف، هذه كلمة وقحة، لا ينبغي لي أن أدعوك بذلك ولا يجب أن تسمينا بذلك".

وأوضح طارمي: "الجميع يعاني من الوضع الاقتصادي، لدينا أيضًا شكاوى من الوضع الحالي ويجب أن تتحسن، وهو ما أقره جميع المسؤولين. نحن جميعًا نعرف هذا. وندرك حجم الضغط الواقع على الناس".

وأردف: "من الطبيعي أن ينفثوا عن غضبهم في مكان ما، لكن ليس على حسابنا، لدينا عائلات أيضًا ونحن مثلكم تمامًا ولسنا منفصلين عنكم، كلنا نحب هذا البلد ونريد لها النجاح في كافة المجالات".

وختم طارمي: "لماذا علينا أن نتعرض للإهانات؟، بحق السماء، هذا ليس خطأنا. لا أنا ولا الأشخاص الذين هم أكبر مني بـ1000 مرة يستطيعون تغيير الوضع. الحل في يد أشخاص آخرين".