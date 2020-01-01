مهدي بنعطية يختار الأفضل بين محمد صلاح ورياض محرز

شعرت بخيبة أمل كبيرة بسبب عدم اللعب بشكل أساسي مع الفريق

كشف اللاعب الدولي المغربي مهدي بنعطية مدافع نادي الدحيل القطري عن موقفه من الاختيار بين الثنائي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي تصريحات تلفزيونية لبرنامج "فولورز" على قناة "الكأس"، رد بنعطية على اختياره مواطنه حكيم زياش عند سؤاله هو تفضيله بين النجم المصري وشقيقه الجزائري.

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ولكن عاود بنعطية تصريحاته، مشيرًا إلى تفضيله محمد صلاح نظرًا لآنه نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع ناديه ليفربول الموسم الماضي، كما إنه قريب من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وواصل اللاعب المغربي ليؤكد على احترامه الكامل للنجم الجزائري رياض محرز، مشيرًا إلى أنه يُقدم مستوى فنيًا كبيرًا، وهو لاعب مميز.

وبالحديث عن رحيله عن نادي يوفنتوس وقدومه لنادي الدحيل قال بنعطية : "شعرت بخيبة أمل كبيرة بسبب عدم اللعب بشكل أساسي مع الفريق، وكأنه تمت خيانتي، بعدم التواجد مع الفريق بشكل أساسي خاصة وإنني أعشق كرة قدم".

وحول قدومه للدوري القطري قال : "رغبت في خوض تجربة جديدة خاصة مع وصولي إلى عامي الـ32، وكذلك رغبتي في تربية أولادي، متوافقًا مع ثقافتي، وكانت الدوحة خيارًا مناسبًا لي".

وأنهى مهدي ليؤكد أنه تلقى العديد من العروض الكبرى أمثال أرسنال ومانشستر يونايتد وأندية فرنسية وإيطالية، ولكن عرض نادي الدحيل ساهم في قراري بإغلاق صفحة اللعب في أوروبا.

وبالحديث عن أفضل مدافع في العالم بالوقت الحالي من وجهة نظره قال لاعب الدحيل القطري : "سأضع سيرخيو راموس في المركز الأول بعد كل ما يظهره من ثقة وهو يبقى رقم واحد متفوقاً على جميع المدافعين بما فيهم لاعبي برشلونة".

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ودعم اختيار قائلاً : "بالنسبة لي راموس لعب 15 عامًا بين أفضل المدافعين في العالم بينما فان دايك كان له موسم ماضٍ رائع لكن كمسيرة وكاستمرارية فإن راموس أسطورة في هذه الرياضة".