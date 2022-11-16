مهدد بإيقاف طويل .. نجم برينتفورد خرق قواعد المراهنات 232 مرة!

برينتفورد يعلق على الاتهام الموجه إلى نجمه إيفان توني بخرق قواعد المراهنات في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

أصدر نادي برينتفورد الإنجليزي بيانًا كشف فيه عن اتهام نجمه إيفان توني بخرق القاعدة "E8" من قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وحسب صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أكد اتهام توني بسوء السلوك فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لقواعد المراهنة، حيث يُزعم أن مهاجم برينتفورد خرق القاعدة "E8" في 232 مناسبة بين 25 فبراير 2017 و23 يناير 2021.

ويُمنع لاعبو كرة القدم الذين يلعبون في إنجلترا من المراهنة بأي نوع من أنواع الرهان على كرة القدم، أو مطالبة الآخرين بالقيام بذلك نيابةً عنهم، كما تحظر القاعدة "E8" أيضًا مشاركة المعلومات المميزة لأغراض الرهان، ويتم عقاب اللاعبين في تلك الانتهاكات بعقوبات قاسية.

ويواجه إيفان توني خطر الإيقاف لعدة أشهر بعد اتهامه بخرق قواعد الاتحاد الإنجليزي الخاصة بالمراهنة في 232 مناسبة.

بيان بيرنتفورد أكد أن النادي أجرى مناقشات مع إيفان توني وممثليه القانونيين، وأن تلك المحادثات ستتواصل على انفراد، وأن النادي لن يدلي بأي تعليق آخر حتى يتم الانتهاء من هذه المسألة.

وعلى جانب آخر، فإن توني كان غاضبًا من عدم التوجه مع منتخب إنجلترا إلى منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث نشر تغريدة بأنه كان يحلم بتمثيل "الأسود الثلاثة" في نهائيات المونديال، لكن يبدو أن جاريث ساوثجيت كان محقًا في قراره بعد فضيحة المراهنات التي تورط فيها اللاعب.