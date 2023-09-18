فيديو | مهاجم نيس يستغل نجم "UFC" للسخرية من كيليان مبابي!

يبدو أن المشاجرة بين موفي ومبابي لن تقتصر على الملعب..

يبدو أن المشاجرة الأخيرة بين تيريم موفي مهاجم نيس وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان خلال مباراة الفريقين في الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الفرنسي 2023-2024، والتي انتهت بفوز نيس بنتيجة 3-2.

موفي توجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من مبابي بعد المشاجرة التي نشبت بينهما خلال مباراة الفريقين، والتي شهدت سقوط باريس سان جيرمان الأول هذا الموسم على "حديقة الأمراء".

مهاجم نيس تمكن من تسجيل هدف ليمنح فريقه التقدم بنتيجة 3-1، وبعد احتفاله توجه مبابي إلى موفي لتبادل بعض الكلمات الغاضبة، قبل أن يتدخل الحكم كليمون توربين لمحاولة تخفيف التوتر بينهما.

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وحسب التقارير، فقد وصف مبابي موفي بأنه "لا أحد" خلال المشاجرة.

بعد الاشتباك، انتقل موفي إلى تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي لنشر صورة من المباراة، مع تعليق يبدو أنه يستهدف مبابي، وكتب موفي: "السيد لا أحد".

الآن، عاد موفي لاستهداف مبابي مرة أخرى، حيث نشر النيجيري مقطع فيديو يحتوي على صور لاحتفاله والاقتباس الشهير لنجم UFC كونور ماكجريجور، عندما قال الأيرلندي: "أريد فقط أن أقول من أعماق قلبي، أود أن أغتنم هذه الفرصة للاعتذار إلى لا أحد على الإطلاق".