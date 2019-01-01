مهاجم شاب يعوض جوميس في مباراة الهلال والتعاون

برز اليامي مع المنتخب السعودي للشباب والمنتخب الأولمبي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال عن استقرار المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم على بديل بافتيمبي جوميس في قيادة هجوم الفريق أمام التعاون.

الهلال يواجه التعاون نساء اليوم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تُجرى اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وقرر ماميتش الاعتماد على عبد الرحمن اليامي مهاجم الفريق لتعويض الفرنسي جوميس في مباراة فريقه أمام التعاون.

وبرز اليامي مع المنتخب السعودي للشباب والمنتخب الأولمبي، وحقق لقب هداف آسيا تحت عشرين عاماً.

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ويفتقد الهلال جهود كلًا من سالم الدوسري وأندريه كاريلو وسوريانو بسبب الإصابة، والفرنسي جوميس بسبب الفحوصات الطبية الذي يخضع لها في تركيا.