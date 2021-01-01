مهاجم برازيلي يظهر على رادار الهلال لضمه في الصيف

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه بقوة قبل الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن تحركات جديدة لإدارة الهلال من أجل تدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة استعدادًا للموسم الجديد.

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه قبل الموسم الجديد من أجل الاستمرار في المنافسة على الألقاب، حيث يسعى جاهدًا خطف النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأيضًا الدخول بقوة في المنافسة على دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الهلال دخل في مفاوضات بالوقت الحالي لضم أحد اللاعبين البرازيليين في الدوري الإيطالي.

وأشارت الصحيفة أن الهلال يرغب في ضم البرازيلي جواو بيدرو مهاجم فريق كالياري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفه.

وأكدت التقارير أن اللاعب قد تلقى بالفعل اتصالات شفهية خلال الأيام الأخيرة من أجل استطلاع رأيه في إمكانية انضمامه للهلال خلال الصيف المقبل.

ويضم الهلال حاليًا 6 محترفين ومن المتوقع أن يستغنى عن أحدهم، والمحترفين هم: جوستافو كويلار وسيباستيان جيوفينكو وأندريه كاريلو ولوسيانو فييتو وبافيتمبي جوميس وجانج هيون سو.