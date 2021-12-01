مهاجم بايرن ميونخ يتوعد برشلونة بسبب ميسي والكرة الذهبية

حالة من الغضب والإحباط حاول إظهارها توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، بعد خسارة زميله روبرت ليفاندوفسكي للكرة الذهبية.

ليفاندوفسكي جاء في المركز الثاني بترتيب الكرة الذهبية، لصالح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصد الكرة السابعة في مسيرته.

ميسي حصل على الكرة بسبب مستواه مع فريقه السابق برشلونة ومنتخب الأرجنتين، ومن سوء حظ الفريق الكتالوني، أنه سيصطدم ببايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا من دون ميسي الذي رحل إلى باريس سان جيرمان.

ماذا قال مولر؟

مولر توعد بالرد أمام برشلونة عبر رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا:"من وجهة نظر بافارية وألمانية وبولندية، حفل الكرة الذهبية كان قمة في الإحباط وربما أكثر من ذلك للبعض".

وأضاف:"بسبب تواجدي في اللعبة لفترة طويلة، لست مندهشًا لما حدث، لأنني شاهدت هذا الموقف يحدث مع فرانك ريبيري في 2013".

وتابع:"الأمر أكد لي فكرة تدور في رأسي، لدينا لاعبين على أعلى مستوى في الدوري الألماني ولا يجب أن نخفي ذلك، ومع ذلك يجب تحقيق بعض النجاحات الدولية والقارية حتى يتم الاعتراف بهؤلاء اللاعبين".

وأوضح:"ما حدث سيكون بمثابة الدافع لي لإلقاء كل شيء خلف ظهري وإعادة دوري أبطال أوروبا مرة أخرى إلى ميونخ، لنظهر لعالم كرة القدم من نحن وما يمكن للكرة الألمانية تقديمه".

واستكمل:"لدينا فرصة للقيام بذلك يوم الأربعاء القادم ضد برشلونة، دعونا نستغلها، بوجود ميسي ربما كان التصويت هو الأفضل من الناحية الفردية في تاريخ كرة القدم، لذلك تهانينا له على الكرة الذهبية، حتى لو كنت أعتقد أن ليفاندوفسكي كان يستحقها أكثر هذه المرة".

ما هو موقف برشلونة من دوري أبطال أوروبا؟

من سوء حظ الفريق الكتالوني أنه سيلعب ضد بايرن في الأبطال، وهو في أشد الحاجة للفوز لتفادي الخروج من البطولة.

برشلونة يأتي في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بـ7 نقاط، مقابل 15 لبايرن المتصدر، و5 نقاط لبنفيكا صاحب المركز الثالث الذي يمتلك فرصة التأهل في حالة تعثر برشلونة وفوزه على دينامو كييف بالجولة الأخيرة.

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