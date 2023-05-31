"مهاجم بايرن ميونخ" هو مفتاح برشلونة لضم كيميش!

عوامل أساسية تجذب الألماني لخوض مغامرة برشلونة!

يتطلب سوق الانتقالات توازنًا في الحسابات ويجب أن تبذل جميع الأندية جهودًا لجمع الأموال من خلال عمليات البيع لتمكينها من الاستثمار في عمليات الشراء، وفي قائمة أولويات بايرن ميونخ للصيف المقبل، يتمثل التعزيز الرئيسي في الحصول على رأس حربة عالي المستوى، ولهذا الغرض، يحتاجون إلى بيع لاعب مهم، وهي معلومة تتوفر أيضًا لدى برشلونة الذي يستهدف يوشوا كيميش، ومع ذلك، قد لا يكون كيميش جزءً من قائمة اللاعبين المعروضين للبيع في البداية من قبل بطل الدوري الألماني، لكن من خلال أطراف ثالثة، يعرف النادي الكتالوني أن البايرن لا يرغب في البيع ولكنهم أيضًا إذا تلقوا عرضًا له، فسيقومون بتقييمه.

وبحسب التقارير فإن الفكرة الأولية للبايرن ليست ببيع كيميش والذي يعيش أفضل فتراته، حيث يبلغ من العمر 28 عامًا، بينما يفضلون بيع ليون جوريتسكا أولًا والذي بلغ أيضًا من العمر 28 عامًا ولديه مهارات كبيرة، ولكنه يمتاز بملامح كروية مختلفة عن تلك الموجودة لدى كيميش، حيث يضع تركيزًا أكبر على الجانب البدني.

ينتهي عقد كيميش الحالي مع بايرن ميونخ في عام 2025 وعقد جوريتسكا في عام 2026، وفي النهاية، يصبح رأي اللاعب أمرًا يجب مراعاته بشكل كبير في هذه المسائل، وقد حصل برشلونة على مثال جيد في صيف عام 2022 عندما تعاقد مع ليفاندوفسكي، إذا وصل عرض نادي البلوجرانا وكان قويًا، فسيتم دراسته، خاصة مع احتياج بايرن ميونخ إلى التعاقد مع مهاجم هداف.

كما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه إذا توفرت الظروف المناسبة، فإن هذه الصفقة ستلبي جميع التوقعات الرياضية لتعزيز خط وسط برشلونة الذي ودع لتوه قائده التاريخي سيرجيو بوسكيتس.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة تتوقف على العديد من العوامل، وواحدة من تلك الظروف هي أن يقنع برشلونة رابطة الليجا بحساباته، من أجل المضي قدمًا في الصفقة وإرسال عرض رسمي للبايرن، وهنا يتأثر أيضًا ما سيحدث مع ليونيل ميسي إذا عاد الأرجنتيني، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان إلى كامب نو، فهذا شيء، وإذا لم يعد، فإن الأمر يتغير من الناحية المالية.

لكن من الواضح أن اسم كيميش لا يزال على طاولة برشلونة، حيث يدركون أن هذه الصفقة ستكون صعبة ولكنهم مستمرون في الإصرار لأنهم يعتقدون أن التعاقد مع لاعب من هذا الطراز سيرتقي بمستوى الجودة، خاصة في دوري أبطال أوروبا، وإذا كان ذلك يتطلب تحرك المدرب تشافي هيرنانديز خلال عطلته للحديث مع اللاعب، فسوف يفعل ذلك دون أي مشكلة، كما فعل في العام الماضي مع إرلينج هالاند لشرح مشروعه وقد شوهد أيضًا مع ليفاندوفسكي العام الماضي أثناء عطلته في مايوركا.

كيميش يعتبر تشافي قدوته الكروية، ويحترمه كثيرًا بالإضافة إلى ذلك، لديه الكثير من المعلومات حول كيفية عمله من خلال أصدقائه في الفريق ليفاندوفسكي ومارك أندريه تير شتيجن.