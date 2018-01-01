مهاجم باوك اليوناني يدخل ضمن خيارات الاتحاد

أشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد يُنافس أكثر من نادي منهم نادي ليجيا وارسو البولندي المهتم بضم اللاعب أيضاً

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فتحت إدارة نادي الاتحاد باب المفاوضات مع اللاعب الدولي الصربي ألكسندر بريوفيتش لاعب نادي باوك اليوناني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت أحدى الصحف البولندية، إلى أن نادي الاتحاد السعودي، يُعد ضمن المهتمين بالتعاقد مع المهاجم الصربي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي الإطار نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد يُنافس أكثر من نادي منهم نادي ليجيا وارسو البولندي المهتم بضم اللاعب أيضاً. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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ووصفت الصحيفة عرض نادي الاتحاد بالمغري مادياً وقد يكون سبب في تحويل وجهه اللاعب للدوري السعودي.

الصحيفة كشفت أن قيمة العرض الاتحادي قد تصل إلى 8 ملايين يورو من أجل ضم هداف الدوري اليوناني الموسم الماضي.

يُذكر أن إدارة نادي النصر قد فتحت باب التفاوض مهاجم نادي باوك اليوناني من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن المفاوضات لم تتم.