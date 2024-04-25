"أجبرته على الاختيار الصعب" .. مهاجم باريس سان جيرمان يكشف كيف ورط أراوخو في الفخ القاتل

خطأ كلف برشلونة المقعد الذهبي في دوري الأبطال

كشف برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان، كواليس اللعبة المشتركة التي ورط خلالها الأوروجواياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة في ارتكاب خطأ تسبب بطرده من مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وتسبب طرد أراوخو في تحول مسار مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث كان البارسا متقدمًا بهدف دون رد، إلا أن الضيف الباريسي استطاع أن يقلب الطاولة ويسجل رباعية حملته إلى المربع الذهبي.

وقال باركولا في تصريحات لشبكة "RMC": "كنت أعلم أن أراوخو سريع في مثل هذه الهجمات، قلت لنفسي يجب أن أذهب أمامه لأنه في مباراة الذهاب، كانت لدي هجمة مشابهة ولكن لم أتجاوزه بما يكفي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وأضاف: "لكن هذه المرة تجاوزته مباشرة وكنت أعلم أنه لا يستطيع فعل شيء إما أن يقوم بعرقلتي أو يتركني للانفراد بالمرمى وتسجيل التعادل".

وتابع باركولا متحدثًا عن التمريرة التي صنعها لعثمان ديمبلي لتسجيل هدف التعادل: "أبحث دائمًا عن منطقة مميزة للتمرير، حيث يصعب على حراس المرمى والمدافعين إيقافها. بمجرد أن أتلقى الكرة، أرى أن هناك مساحة بين حارس المرمى والدفاع".

وواصل: "لقد وضعت التمريرة بين أقدام عثمان الذي لم يتوان عن إسكانها في الشباك".

وضرب باريس سان جيرمان موعدًا مثيرًا مع بوروسيا دورتموند الألماني، في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، على أن يتأهل الفائز إلى النهائي الذي يقام في ملعب ويمبلي بإنجلترا لمواجهة المتأهل من مواجهة بايرن ميونخ وريال مدريد.