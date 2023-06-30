مهاجم آخر يرحل عن تشيلسي؟ تفاصيل انتقال كريستيان بوليشيتش إلى ميلان

اقترب نادي ميلان الإيطالي، من ضم مهاجم البلوز الأمريكي، كريستيان بوليشيتش، بعد موسمه الأخير بستامفورد بريدج.
وانضم بوليشيتش إلى تشيلسي، في صيف 2019، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 50 مليون يورو.
وفقًا للصحيفة الإيطالية "Relevo" قدم ميلان عرضًا لتشيلسي من أجل انتقال المهاجم الأمريكي إلى صفوفه.
كما أشارت الصحيفة أنه تم الاتفاق على الصفقة، وسيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة.
الجدير بالذكر أن، شارك بوليشيتش مع تشيلسي في 30 مباراة، سجل خلالهم هدف واحد فقط، بجميع المسابقات طوال الموسم.
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