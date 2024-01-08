مهاجم الهلال قد ينتقل إلى الاتحاد قريبًا .. والشباب يراقب!

صفقة محتملة في الميركاتو الشتوي الحالي بين الهلال والاتحاد

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رصد مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، أحد نجوم عملاق الرياض الهلال؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الاتحاد يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بعد تتويجه بثنائية كأس السوبر ودوري روشن السعودي للمحترفين، في 2022-2023.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الإثنين، وضعت الإدارة الاتحادية، النجم الدولي صالح الشهري، مهاجم نادي الهلال، ضمن خياراتها في الشتاء الحالي.

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الصحيفة كشفت عن أن الاتحاد، يجد منافسة من نادي الشباب، الذي يراقب هو الآخر، مستقبل الشهري البالغ من العمر "30 سنة"، في محاولة لضمه إلى صفوفه.

وأشارت إلى أن مستقبل المهاجم الدولي، سيتحدد مع الزعيم الهلالي، خلال الأيام القليلة القادمة؛ سواء بالتجديد أو الرحيل، وذلك بعد دخوله "الفترة الحرة" من عقده.

جدير بالذكر أن الشهري بدأ مسيرته الاحترافية مع النادي الأهلي، كما لعب في صفوف بيرامار البرتغالي والرائد السعودي، قبل الانضمام إلى الهلال في صيف 2020، والذي سجل معه 20 هدفًا وصنع 3 آخرين، خلال 124 مباراة رسمية.

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