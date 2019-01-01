مهاجم الهلال مطلوب في جيرونا الإسباني

قرر المدير الفني رازفان لوتشيسكو عدم قيده في قائمة الفريق الآسيوية

ماجد جزر فيسبوك تويتر

قالت تقارير صحفية اسبانية أن اللاعب جوناثان سوريانو دخل ضمن اهتمامات مسؤولي نادي جيرونا الإسباني من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات كارسل ادي المدير الرياضي بنادي جيرونا، والتي أكد فيها أن سوريانو ضمن دائرة اهتمامات النادي خلال الفترة الحالية.

ولا يُعد سوريانو من العناصر الأساسية في نادي الهلال، حيث قرر المدير الفني رازفان لوتشيسكو عدم قيده في قائمة الفريق الآسيوية.

الهلال كان قد تعاقد مع سوريانو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد لمدة موسم ونصف، حيث يحق له الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.

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وسبق لسوريانو تمثيل برشلونة الإسباني في الفترة من 2009 – 2012 ، وسالزيورغ النمساوي في الفترة من 2012 – 2017، وبكين جوان الصيني في الفترة من 2017 – 2018.