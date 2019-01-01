مهاجم النجم الساحلي يغيب عن مواجهتي الزمالك

عريبي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تقرر غياب الجزائري كريم عريبي مهاجم النجم الساحلي التونسي عن المواجهتين المرتقبتين ضد الزمالك المصري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء ذلك عقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقاف اللاعب لمباراتين عقب طرده بشكل مباشر من مباراة الفريق الأخيرة ضد الهلال السوداني في إياب ربع نهائي المسابقة.

وكان النجم الساحلي قد فاز ذهاباً وإياباً على الهلال، حيث فاز 3-1 في سوسة، قبل أن يفوز 2-1 في الإياب أيضاً، الذي تعرض خلاله عريبي للطرد، والذي سجل به أيضاً.

يذكر أن الزمالك يستضيف النجم الساحلي لخوض ذهاب نصف النهائي يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب برج العرب.