مهاجم المغرب يدخل خطط يوفنتوس وعائق واحد أمام إتمام الصفقة!

يوفنتوس وضع نجم المغرب ضمن خياراته في حال رحيل الصربي دوشان فلاهوفيتش..

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي بالفعل في تحديد الخيارات الهجومية لتدعيم قائمة الفريق إذا ما تمكن "البيانكونيري" من بيع الصربي دوشان فلاهوفيتش.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية كشفت أن يوفنتوس مهتم للغاية بالنجم المغربي يوسف النصيري مهاجم نادي إشبيلية الإسباني، خاصة وأن مستواه مع الفريق الأندلسي جذب الأنظار بشدة خاصة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، وخلال كأس العالم 2022 رفقة "أسود الأطلس".

يوفنتوس يفكر جديًا في التخلص من فلاهوفيتش، حيث لا يشعر النادي بالرضا عن أداء مهاجم فيورنتينا السابق منذ انضمامه إلى "البيانكونيري" في يناير 2022.

الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن يوفنتوس سيقدم مبلغًا أقل من 30 مليون يورو لضم يوسف النصيري، لكن صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن إشبيلية لا يفكر في التخلي عن مهاجم بأقل من 40 مليون يورو، وهذا الاختلاف في القيمة قد يكون العائق الوحيد أمام الصفقة.

إشبيلية، وفي ظل وضعه الاقتصادي، يرى أن أي لاعب في صفوفه متاح للبيع، لكن فقط في حال الحصول على عرض مناسب.

يوسف النصيري سجل 18 هدفًا في موسم 2022-23، وهو ما جذب إليه أنظار عدد من الأندية الأوروبية، حيث بدأ نادي وست هام الإنجليزي طابور الراغبين في الحصول على خدماته في يناير الماضي.