مهاجمًا المسؤولين.. كوندي عن إصابته: لا أحد يفكر في اللاعبين!

كوندي غاضب من المسؤولين في الدوري الإسباني

أعرب قلب دفاع نادي برشلونة، جول كوندي عن استيائه من جدول المباريات المزدحم هذا الموسم وانتقد المنظمين لعدم تفكيرهم في إجهاد اللاعبين.

وكان النجم الفرنسي قد أصيب يوم أمس في مواجهة الفريق الكتالوني ضد نادي فالنسيا التي انتهت بفوز البلوجرانا بنتيجة 1-0، حيث عانى من مشاكل في أوتار الركبة وخرج في الدقيقة 74 لحساب جيرارد بيكيه.

وتحدث كوندي إلى صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أعتقد أنه مجرد حمل زائد، لا شيء خطير. عليهم (المنظمون) التفكير أكثر قليلاً في اللاعبين، فهناك الكثير من المباريات. نحن ننزلق إلى الأسفل في طريق مجنون، الرغبة في لعب العديد من المواجهات. لكن من الواضح أن من في القمة ليسوا قلقين".

تصريحات جول الغاضبة تأتي في أعقاب عودته للإصابة بعد تعافيه من مشكلة عضلية كانت قد حدثت له منذ مدة، حيث قد عاد الفرنسي من فترة قريبة للمشاركة، وتحدث تشافي يوم أمس عن اختصار كوندي لفترة الرجوع الطبيعية من أجل اللعب.

جدير بالذكر أن المباراة القادمة لبرشلونة ستكون أمام نادي فيكتوريا بلزن ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المرجح أن يغيب النجم الفرنسي عن تلك المواجهة.